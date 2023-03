Carlo Ancelotti reageert op de uitspraken van Eden Hazard over hun relatie en toekomst

Eden Hazard gaf een eerste uitgebreid interview na zijn afscheid bij de Rode Duivels. Daarin had hij het ook over zijn koele relatie met trainer Carlo Ancelotti.

Op zijn persconferentie naar aanleiding van het duel in de Champions League tussen Real Madrid en Liverpool kreeg trainer Carlo Ancelotti uiteraard ook de nodige vragen over de uitspraken die Eden Hazard in het interview deed.

“Hazard is heel eerlijk geweest”, liet Ancelotti weten over onze landgenoot. “We praten inderdaad niet veel - maar dat kan een kwestie van karakters zijn. Het belangrijkste voor mij is dat, zelfs wanneer we niet veel praten, hij met respect naar mij luistert. Net zoals ik hem respecteer.”

Vorig jaar liet Hazard nog weten dat hij na dit seizoen wou vertrekken, maar daar lijkt hij toch van af te stappen. Hazard heeft nog een contract voor één seizoen in de Spaanse hoofdstad en dat zou hij graag uitdoen.

“Hij speelt niet omdat er veel concurrentie is en er met Vinicius een heel goeie speler op zijn positie speelt. Dat hij wil blijven? Volgend seizoen zal ik met de spelers werken die de club ter beschikking stelt”, besluit Ancelotti over Hazard.