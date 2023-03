Franky Van der Elst ziet deze week nog een Rode Duivel afscheid nemen

Met Simon Mignolet kondigde maandag een derde Rode Duivel zijn afscheid aan. Eerder gaven ook al Eden Hazard en Toby Alderweireld er de brui aan.

De keuze van Simon Mignolet om te stoppen met zijn internationale carrière is volgens analist Franky Van der Elst perfect te begrijpen. Als reservedoelman werd hij heel vaak geselecteerd, maar tot spelen op een groot toernooi kwam hij echter nooit. Nu focust hij zich volledig op Club Brugge, waardoor hij een pak meer rust zal hebben.

Of het lijstje met stoppende Rode Duivels nu al compleet is, is maar zeer de vraag. Volgens Franky Van der Elst zijn er nog wat ervaren pionnen die door de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco wel eens op de bank kunnen belanden en geen genoegen willen nemen met de rol van invaller.

Het zou wel eens kunnen dat er voor vrijdag nog Rode Duivels hun afscheid aankondigen door de eer aan zichzelf te houden. Van der Elst kijkt daarvoor vooral in de richting van Jan Vertonghen. Hij ziet een kans dat de verdediger van RSC Anderlecht deze week nog afscheid neemt van de nationale ploeg, zo vertelt hij in De Tribune.