Real Madrid, Arsenal én Bayern zijn concreet voor aanvaller, maar... 'Newcastle veegt alles en iedereen van tafel met dit monsterbod'

Newcastle United heeft de zinnen gezet op Dusan Vlahovic. De Servische spits van Juventus FC heeft de clubs voor het uitkiezen. Al hebben de Noord-Engelsen een héél groot voordeel.

Real Madrid en Bayern München informeerden afgelopen winter al naar de voorwaarden van Dusan Vlahovic, terwijl Arsenal FC zelfs een officieel bod heeft neergelegd. Juventus FC kon zich echter niet verzoenen met tachtig miljoen euro. Dat weten de Italiaanse media.

Geld is echter geen probleem voor Newcastle United. The Magpies bereiden momenteel een bod van negentig miljoen euro voor om de Servische aanvaller naar de Premier League te halen. En we hebben zo’n voorgevoel dat ook daar nog over kan gepraat worden.