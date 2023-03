🎥 Ronaldo kan het niet laten: Portugees is een vat vol frustraties

En dat frustreert hem. Die frustraties durft hij wel eens te botvieren op zijn medespelers of op het publiek van de tegenstander. Gisterenavond was het echter de beurt aan de scheidsrechter. Bij 2-0 voor Al-Nassr ging Ronaldo net voor rust zijn spurt inzetten richting doel.

De ref had het echter gehad en floot voor de pauze. Dat was niet naar de zin van CR7 en die gaf nog een lel op de bal, gepaard gaande met de nodige wegwerpgebaren. Hij kreeg er een gele kaart voor.

Het werd er niet beter op toen hij in de tweede helft - zonder zelf beslissend te zijn geweest - gewisseld werd. Zijn uitdrukking op de bank sprak boekdelen.

Ronaldo received a yellow card for kicking the ball away in frustration after the referee whistled the end of the first half. pic.twitter.com/xR92h1FmEm