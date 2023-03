🎥 Thibaut Courtois is helemaal klaar voor de kraker tegen Liverpool

Bij Real Madrid lijkt Thibaut Courtois helemaal in vorm te zijn voor de topper tegen Liverpool. Een andere Rode Duivel moet echter wederom hopen op een kans.

Thibaut Courtois staat natuurlijk in de basis en tussen de palen bij Real Madrid. In de heenmatch moest hij twee doelpunten incasseren, anderzijnds maakte zijn Real Madrid er wel vijf. Hierdoor lijkt de kans zeer groot dat Real Madrid zich plaatst voor de volgende ronde van de Champions League.

Eden Hazard echter zit weeral op de bank bij Real Madrid. Onze landgenoot lijkt daar genesteld te zijn want zijn laatste minuten in het shirt van Real dateren al van januari in de Copa del Rey. Toen kreeg hij 67 minuten tegen Cacereno.