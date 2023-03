Club Brugge gaat vol voor continuïteit dit seizoen, maar wat naar volgend seizoen toe?

Club Brugge komt met verrassend nieuws. Voor de rest van het seizoen kiezen ze voor continuïteit en vele oude bekenden in de nieuwe staf.

Rik De Mil is al twee jaar trainer bij de beloften van Club Brugge. Sinds vorig seizoen is hij een onderdeel geworden van de trainersstaf. Na het ontslag van Scott Parker kreeg hij van Club Brugge het vertrouwen om als interim over te nemen.

Na de overwinning tegen Standard krijgt hij nu van het bestuur het vertrouwen om trainer te worden tot het einde van het seizoen. Zo koopt Club Brugge zichzelf wat tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdtrainer.

Hij krijgt steun van een aantal oude bekenden en Club Brugge getrouwen. Zo versterken Nicky Hayen (hoofdcoach NXT), Steve Colpaert (assistentcoach NXT) en Wouter Biebauw (keeperstrainer NXT) het eerste elftal.

CEO Vincent Mannaert: "Rik kent de club en het team door en door. Zijn passie en ambitie zorgen voor een frisse wind waarmee we samen met de spelers en iedereen van de sportieve werking het maximale uit het seizoen willen halen. Door het doorstromen van Nicky, Steve en Wouter van Club NXT kunnen we beroep doen op een evenwichtige staff waarbij ook jonge talenten de kans krijgen zich verder te ontwikkelen."