Derde keer, goede keer voor Union in terugwedstrijd? Kapitein Teuma ziet duidelijke verschillen met Antwerp en Rangers

Union moet donderdag tegen Union Berlin de kwartfinale van de Europa League proberen te halen. In de heenwedstrijd werd het 3-3.

Union speelt donderdagavond voor de vierde keer dit seizoen tegen Union Berlin. In de groepsfase won het met 0-1 in Duitsland en verloor het met 0-1 in eigen huis. Voor de derde keer dit seizoen probeert Union het in een terugwedstrijd af te maken.

In de derde voorronde van de Champions League won Union de heenwedstrijd met 2-0 tegen Glasgow Rangers, maar verloor het de terugwedstrijd met 3-0. In de Beker van België won Union de heenwedstrijd met 1-0 tegen Antwerp, maar verloor het in de terugwedstrijd met strafschoppen.

Verschillen met wedstrijden tegen Rangers en Antwerp

Kapitein Teddy Teuma heeft er vertrouwen in dat het nu wel zal lukken voor Union. "Het is de eerste keer dat we de heenwedstrijd niet winnen en dat we de return thuis spelen. We staan dus voor een andere situatie dan in het verleden", zegt hij bij DH Sport.

"We gaan nu ook de terugwedstrijd spelen zonder een bepaalde voorsprong te behouden. We zullen niet het idee hebben om koste wat kost een resultaat te verdedigen zoals tegen Rangers en Antwerp", zei Teuma nog.