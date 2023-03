Gaat de jeugdwerking van Antwerp een goudmijn worden? Twee Belgische jeugdinternationals blijven alvast

Iedereen in België kent natuurlijk al Arthur Vermeeren. De jonge middenvelder van Antwerp (18 jaar) scheert hoge toppen en tekende een contractverlenging. Twee van zijn ploeggenoten volgen hem nu in zijn zog.

Bij Antwerp tekende deze week niet één, maar twee Belgische beloften internationals hun profcontract bij de 'Great Old'. De Bosuil leerde Vandeplas kennen in de wedstrijd tegen KV Mechelen want toen kreeg hij van trainer Mark Van Bommel zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht.

Gerard Vandeplas is een 17-jarige aanvaller en tekende op woensdag een contract voor drie seizoenen op Antwerp. Eén dag voordien was het de beurt aan Milo Horemans. Een 16-jarige aanvallende middenvelder. Beide spelers maakten in het begin van het seizoen uit van de U18 van Antwerp, maar kregen ook al hun eerste minuten bij de Young Reds in 1ste Nationale.

Zowel Vandeplas als Horemans zijn Belgisch belofteninternational bij de U17.