Het grootste probleem bij KRC Genk doorgelicht: "Zij mogen zich daarbij aangesproken voelen"

KRC Genk maakt een moeilijke periode door in de Jupiler Pro League. De eerste achtervolgers komen bijzonder dicht in de rangschikking.

KRC Genk voelt de hete adem van Union SG en Royal Antwerp FC in zijn nek. Vooral The Great Old is op dit moment heel sterk bezig, met maar liefst zes clean sheets in de laatste zeven wedstrijden die de ploeg van Mark Van Bommel speelde.

KRC Genk slikt een pak meer doelpunten. De mindere periode is dus ook een defensief probleem en niet alleen te wijten aan het vertrek van topschutter Paul Onuachu. Wouter Vrancken zei na de topper tegen Union SG dat zijn ploeg te gemakkelijk doelpunten weggeeft en dat hij zijn ploeg hiervoor gewaarschuwd had.

Dan wordt automatisch in de richting van de verdedigers gekeken, maar volgens Het Nieuwsblad mist de volledige ploeg van Vrancken de nodige scherpte. “Niet alleen de verdediging maar ook de middenvelders en terugzakkende flankaanvallers mogen zich daarbij aangesproken voelen”, schrijft Het Nieuwsblad.