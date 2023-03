Karel Geraerts verliest belangrijke pion voor duel tegen Union Berlin

Karel Geraerts sprak de pers toe naar aanleiding van de terugmatch in de achtste finale van de Europa League tegen Union Berlin.

Aan de vooravond van het Europese duel tegen Union Berlin had trainer Karel Geraerts geen goed nieuws te melden over zijn ploeg.

“Yorbe Vertessen kon de training vandaag niet afwerken, hij zal niet spelen tegen Berlijn”, was het verdict van de coach. “Het is geen goed nieuws, maar we hebben oplossingen om hem te vervangen.”

Vertessen werd zondag tegen KRC Genk vroegtijdig vervangen. Hij heeft last van de adductoren. Hij probeerde woensdagmorgen te trainen, maar moest de oefensessie voortijdig verlaten omdat hij te veel last ondervond van de blessure.

Geraerts liet nog niet in zijn kaarten kijken hoe hij Vertessen zou vervangen. Wellicht wordt het Nilsson of Adingra die naast Boniface in de spits zal staan.