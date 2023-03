Spaanse politie vreest "200-tal zware Anderlecht-fans" en neemt drastische maatregel

De terugwedstrijd tussen Villarreal en Anderlecht heeft de plaatselijke autoriteiten op scherp gezet. Ze weten dat er zo'n 1000 fans zullen afzakken, maar hebben ook gehoord dat daar zo'n "200 radicalere elementen" zullen tussen zitten.

Dat zijn niet onze woorden, maar die van de plaatselijke politie. Bij de staatsveiligheid en de politie hebben ze de wedstrijd tussen Villarreal en Anderlecht intussen bestempeld als risicomatch.

Waar ze het halen dat er rellen op komst zijn, is niet helemaal duidelijk, want bij de Anderlecht-fans horen we dat er geen problemen verwacht worden. Intussen is er wle een speciaal detachement van de nationale politie en een speciaal beveiligheidsapparaat gemobiliseerd om te garanderen dat de match normaal verloopt.