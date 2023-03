Fredberg klopt zich op de borst voor werk in januari: "Vergeet dat niet te schrijven, want ik heb een olifantengeheugen"

Jesper Fredberg durft zich al eens op de borst te kloppen met zijn twee winteraanwinsten. En terecht. De CEO Sports van Anderlecht ging met amper beschikbaar budget Anders Dreyer en Islam Slimani halen. Samen al goed voor negen goals...

Zeker bij Islam Slimani doet het deugd, want die was door velen al afgeschreven voor hij één match speelde. Ook door de pers, die hem nu megabelangrijk noemt voor paars-wit.

"Vergeet dat niet te schrijven, want ik herinner me andere artikels hé", lacht Fredberg als hem daarop gewezen wordt. "Ik heb een olifantengeheugen (knipoog). Voor mij is het geen verrassing dat hij het goed doet."

"Het was het profiel dat we zochten om in onze speelstijl te passen. We wisten dat er veel crosses gingen komen en dat Slimani daarin een rol kon spelen. We wisten dat we zo onze kansen gingen creëren."

Slimani was bij Brest ook geen slechte speler, net als Fabio Silva dat bij ons niet was

Slimani is alvast een pak efficiënter dan Fabio Silva. "Kijk, Silva is geen slechte speler, maar hij paste niet bij ons. Hij maakt nu zijn goals bij PSV, waar hij beter past. Slimani was bij Brest ook geen slechte speler, maar kwam er niet tot zijn recht."

"Intussen zeggen jullie dat Slimani een nieuw contract moet krijgen. Dat is zeker een mogelijkheid, maar ik wil niets overhaasten. Hij moet er elke dag staan. Maar we praten erover, dat is zeker. Nee, ik ben niet bang dat ze hem zullen weghalen. Hij past bij ons en wil ook blijven, denk ik. Hij vindt terug de netten hier en dat is belangrijk voor een spits."

Dreyer brengt meer dan we hadden verwacht

Even belangrijk in de remonte van Anderlecht: Anders Dreyer. "Hij brengt zelfs meer dan we verwacht hadden. Hij stond er vanaf dag één. Zijn data zijn ongelooflijk en zijn nog in stijgende lijn."

"En dan heb je nog zijn statistieken. Hij is heel belangrijk voor ons geworden. We willen kansen creëren en moeten ook agressief zijn zonder bal. Anders brengt dat allemaal voor ons."