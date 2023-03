Racing Genk zet nog wat extra druk op de nieuwe bondscoach met bijzondere tweet

De spanning neemt toe bij heel veel mensen. Op vrijdag is er namelijk voor het eerst een selectie van de nieuwe bondscoach.

Heel veel mensen kijken uit naar de eerste selectie van Domenico Tedesco, de opvolger van Roberto Martinez.

Er zijn een aantal spelers gestopt (Hazard, Mignolet, Alderweireld) en dus zal er sowieso nieuw bloed moeten gaan komen.

Nieuwkomers

En dus is de vraag: wie worden de nieuwkomers in de selectie? Er zijn de voorbije weken héél veel namen de revue gepasseerd.

Bij KRC Genk zetten ze de boel nog eens extra op scherp met een erg duidelijke boodschap richting de bondscoach.

Zowel Bryan Heynen als Mike Trésor worden er nog eens nadrukkelijk in de picture gebracht door de Limburgers.

"Hi Tedesco, meet Bryan & Mike!", is de duidelijke boodschap. Rest de vraag of Tedesco op het verzoek zal ingaan.