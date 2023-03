Thibaut Courtois heeft wat te zeggen over positie van Eden Hazard bij Real Madrid

Real Madrid won in de Champions League ook de terugmatch tegen Liverpool. De Koninklijke kon daarbij opnieuw rekenen op een sterke Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois schitterde opnieuw bij Real Madrid in de Champions League. Voor Eden Hazard was er opnieuw geen speelgelegenheid weggelegd. Deze week werd pijnlijk duidelijk dat de ex-Rode Duivel zelfs geen contact heeft met trainer Carlo Ancelotti.

Na de zege van woensdag tegen Liverpool stak Thibaut Courtois Eden Hazard een hart onder de riem. “Toen Hazard na het WK terug aansloot bij de kern, trainde hij erg hard en wachtte hij op zijn kans omdat Vinicius Jr. en Rodrygo er nog niet bij waren”, vertelde hij aan COPE.

Toch prijst Courtois Hazard nog altijd voor zijn professionaliteit, ondanks de moeilijke persoonlijke situatie bij de club. “Maar zijn kans kwam niet waardoor hij de moed een beetje liet zakken. Al is hij altijd tegenover iedereen respectvol gebleven. Hij is in orde en kan spelen. Het was zijn droom om voor Real Madrid te kunnen spelen.”