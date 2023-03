Vijftien bijzonder spannende dagen in aantocht voor Luciano D'Onofrio

Luciano D'Onofrio was in het verleden aan het werk als sportief directeur van Antwerp en Standard. Hij zit eventjes nog in spannende dagen.

D’Onofrio werd genoemd in de zogenaamde Mithra-affaire. In 2021 werd hij ondervraagd door de Centrale Dienst voor Bestrijding van Corruptie, omdat hij aandelen van het farmabedrijf met voorkennis zou hebben verkocht. Hij zat zelfs eventjes in de cel.

De oude sportieve baas van de Rouches en The Great Old werd snel buiten verdenking gesteld, maar daar dacht het gerecht anders over. Zij wilden hem alsnog doorverwijzen, maar de raadkamer is hen daarin niet gevolgd.

Het worden nog 15 spannende dagen voor D’Onofrio, want het parket heeft nog die tijd om beroep aan te tekenen tegen de buitenvervolgingstelling. Zakenlui François Fornieri en Samuel Di Giovanni moeten wel voor de rechter verschijnen, zo schrijft Gazet van Antwerpen.