Jean Butez krijgt geen goed nieuws te horen bij Royal Antwerp FC

Jean Butez is één van de sterkhouders bij Royal Antwerp FC. De Franse doelman kan dit seizoen al mooie cijfers voorleggen.

Royal Antwerp FC is bezig aan een sterk seizoen. De laatste wedstrijden gaan de prestaties van The Great Old ook crescendo. Daar heeft doelman Jean Butez zeker een mooi aandeel in. De Fransman keepte dit seizoen al 16 clean sheets bij elkaar in 29 matchen.

Dat zorgde, zeker bij de Franstalige pers in ons land, voor het geloof dat Butez wel eens de selectie van de Franse nationale ploeg kon halen. Zeker door het afscheid van Steve Mandanda en Hugo Lloris bij Les Bleus.

Zover kwam het echter niet. De Franse bondscoach Didier Deschamps nam Butez niet op in zijn selectie. Frankrijk speelt interlands tegen Nederland en Ierland de komende dagen. Mike Maignan, Alphonse Aréola en Brice Samba zijn de doelmannen die geselecteerd werden.

Zo blijft de focus voor de doelman volledig op Antwerp liggen. Hij zou in de play-offs wel eens de man kunnen worden die bepalend is voor hoe ver The Great Old het dit seizoen kan schoppen.