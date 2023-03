Union, Anderlecht, KAA Gent (en Club Brugge) bezorgen België ongezien record en toekomstige miljoenen

Anderlecht, Union SG en KAA Gent hadden allen gelijkgespeeld in de heenwedstrijden van de achtste finales in Europa. In de terugronde maakten ze het helemaal af met drie knappe overwinningen.

Voor Club Brugge zit het Europese seizoen erop, maar KAA Gent, Anderlecht en Union SG wisten zich ondertussen te plaatsen voor de kwartfinales. Union SG pakte zo zelfs nog wat extra bonuspunten, waardor de kloof met de landen onder ons enkel maar groter is geworden. Nieuwe stand

6 Nederland 🇳🇱 58.900 (2/5)

7 Portugal 🇵🇹 55.882 (2/6)

8 België 🇧🇪 41.400 (3/5)

9 Schotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 36.400 (0/5)

10 Oostenrijk 🇦🇹 34.000 (0/5)

11 Servië 🇷🇸 32.375 (0/4)

12 Turkije 🇹🇷 32.100 (0/5) — De Belgische coëfficiënt (@Coefficient_BE) March 16, 2023 Met de drie overwinnignen van deze week werden heel wat punten gepakt. Uiteindelijk zitten we ondertussen op liefst 13.400 punten, of liefst 1.400 extra punten in vergelijking met vorige week. De landen 9 tot 12 zijn ondertussen bovendien helemaal uitgeschakeld, waardoor zij ons nooit nog voorbij kunnen. Records Plaats 8, dat geeft uitzicht op een rechtstreekse deelnemer aan de Champions League in het seizoen 2024-2025. En die plek geven we dus niet meer af. Alleen op dit seizoen bekeken staan we voorlopig zelfs vijfde, waarmee we Nederland, Frankrijk en Portugal onder meer achter ons laten.