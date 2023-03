Ariël Jacobs trekt conclusies uit contact met Riemer, Van Holsbeeck én geïnteresseerde clubs: "Ik was verbaasd"

Ariël Jacobs kijkt al eens verbaasd bij zaken die in de voetbalwereld gebeuren. Dat Riemer Anderlecht-coach zou worden, had hij niet verwacht. Dat hij geen contact meer zou hebben met Van Holsbeeck, zal hij ooit ook niet gedacht hebben.

Ariël Jacobs is tegenwoording Director Football bij OHL. "Ik heb getwijfeld om weer ergens T1 te worden toen er voorstellen kwamen", geeft Jacobs wel toe in HLN. "Maar goed, ik ben zelfkritisch genoeg om te weten dat voetbal een sport voor jongeren is. Als 69-jarige heb ik de leefdtijdsgrens overschreden, en dan moet je realistisch zijn."

Riemer en Fredberg al op zijn pad gekomen

Toen hij assistent was bij Kopenhagen, kwam hij nog in contact met Brian Riemer. "Ik was verbaasd van zijn stap naar Anderlecht, maar in voetbal kan alles." Als consultants bij Double Pass heeft Jacobs dan ook weer iets gemeen gehad met Jesper Fredberg. "We waren vaak samen op pad, Jesper en ik."

Tijdens zijn eigen periode bij RSCA werkte Jacobs vooral nauw samen met Herman Van Holsbeeck. Hoort hij hem nog? "Nee. Het voebalmilieu zit nu zo in elkaar. Het is moeilijk om vrienden te hebben. Dat is niet om cynisch te doen. Je werkt samen en kan goed overeenkomen met iemand, maar dan gaat één van beiden weg en verwatert dat."