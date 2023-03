Brys wil Anderlecht warme namiddag bezorgen, maar is zwaar onder de indruk van twee spelers

Marc Brys ontvangt met OH Leuven morgen Anderlecht. De Vlaams-Brabanders deden het de afgelopen weken ook niet slecht met een zes op zes. Brys hoopt dus ook een rechtstreekse concurrent voor de play-offs een uppercut te kunnen geven.

OH Leuven vecht immers met Anderlecht en Cercle voor die achtste plaats. "Er zijn nog zes ploegen in de race om play-off 2 te halen, dus het kan nog alle kanten uit. We moeten match per match bekijken. De jongens speelden vorige week op een heel andere manier en dat heeft gerendeerd" klinkt het bij Brys.

Hij hoopt op die mentaliteit tegen Anderlecht. "Nu hebben ze terug een doel voor ogen en dat wakkert de prestatiedrang aan”, licht Brys toe.

Sinds OHL weer in 1A zit verloren ze nog niet van Anderlecht. Maar Brys ziet ook een metamorfose bij de Brusselaars. “Dankzij twee goede winteraankopen is hun ploeg aanzienlijk versterkt", doelt hij op Slimani en Dreyer. "Ze zitten momenteel in volle euforie na hun Europese kwalificatie, maar wij zullen zondag heel wat weerwerk bieden.”