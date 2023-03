Domenico Tedesco spreekt harde woorden over Michy Batshuayi

Vrijdag maakte Domenico Tedesco zijn selectie voor de Rode Duivels bekend. Die zorgde meteen voor de nodige discussie.

De eerste selectie van de nieuwe bondscoach bij de Rode Duivels deed meteen wat stof opwaaien in het voetbalwereldje. Zo stonden ze bij KRC Genk op hun achterste poten dat zowel Heynen als Trésor niet geselecteerd waren voor de wedstrijden tegen Zweden en Duitsland.

Ook enkele anciens werden door Tedesco niet opgeroepen voor de EK-kwalificatiematch en de vriendenwedstrijd. Dat er ook enkele pionnen wel op de lijst staan die niet helemaal fit of in vorm zijn roepen vraagtekens op.

Michy Batshuayi stond ook niet op het lijstje van Tedesco. Daar was een goede reden voor, want hij blesseerde zich daags voor de bekendmaking van de selectie. Tedesco was hard en kortaf over de spits. “Hij zou anders ook niet in de selectie hebben gezeten”, citeert Het Laatste Nieuws de Duitser.