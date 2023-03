Franky Van Der Elst ziet het al gebeuren: "Dan kan Louwagie er weer zaak van maken"

Met de wintertransfer van Gift Orban heeft KAA Gent een straffe zaak gedaan. Dat zal zich niet alleen op sportief vlak laten voelen.

Gift Orban is een fantastische transfer gebleken voor KAA Gent. De Nigeriaan scoort doelpunten bij de vleet. Voor Franky Van Der Elst is het een speler met klasse. Zijn goals waren volgens de analist geen toevalstreffers: “Daarvoor zit er te veel kwaliteit in zijn goals”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Maar ook financieel zal KAA Gent aan hem een goede zaak doen. Vanhaezebrouck lachte al dat hij veertig tot vijftig miljoen euro zal opleveren. Zoveel zal het wellicht niet zijn, maar het zal toch een groot verschil zijn met de 3,3 miljoen euro die de Buffalo’s voor hem betaalden.

“Gent gaat een fantastische zaak doen, dat is nu al duidelijk. Dan kan Louwagie er weer zaak van maken de duurste uitgaande transfer ooit te doen in België”, zegt Van Der Elst nog.

En zover zal het volgens Van Der Elst wel komen. Dan moet Orban de 32 miljoen euro van Charles De Ketelaere van Club Brugge naar AC Milan van afgelopen zomer wel nog voorbijsteken. KAA Gent verkocht in het verleden zelf al Jonathan David voor 27 miljoen euro.