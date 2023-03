Na de kritiek van Verhaeghe vorig jaar heeft Vincent Mannaert nu héél grote lof voor Union

Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge, zei vorig jaar dat ze niet aan het concurreren waren met Union, maar wel met Brighton. Woorden die heel slecht vielen. CEO Vincent Mannaert heeft alvast een heel ander betoog.

Union speelt het tweede seizoen op rij mee voor de titel en gooit ook in Europa hoge ogen. Mannaert feliciteert hen dan ook met hun prestaties. "Wat Union doet in de Europa League: dat is de strafste Belgische stunt van het jaar", zegt hij in HLN.

De Brusselaars hun parcours wordt door hem zelfs boven hun eigen fantastische Europese campagne gezet. "Het is nog iets straffer dan wat wij gedaan hebben in de Champions League, terwijl wij daar toch hebben overwinterd - wat de voorbije dertig jaar maar drie Belgische clubs hebben gedaan. Maar Union speelde twee jaar geleden nog in 1B en debuteerde in Europa. Straf.”