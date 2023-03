RSC Anderlecht heeft geen goed nieuws voor gebruik van Lotto Park door Union SG

Donderdag werkte Union SG zijn terugmatch voor de achtste finale van de Europa League af. Het trok daarvoor naar het Lotto Park van RSC Anderlecht.

Zowel Anderlecht als Union SG plaatsten zich voor de kwartfinale in Europa. Union SG begon zijn Europese avontuur op het veld van OH Leuven. Daar werkte het de groepsfase af. Vanaf de achtste finale speelt Union in het Lotto Park.

Begin volgende week zitten RSC Anderlecht en Union SG opnieuw samen om de voorwaarden van het Lotto Park te bespreken nu Union zich gekwalificeerd heeft voor de kwartfinale. En volgens De Morgen zal Union meer moeten betalen dan afgelopen week.

Toen werd er door Union een bedrag tussen 125.000 en 150.000 euro betaald. Hoeveel meer is nog niet duidelijk, maar de prijs wordt sowieso opgetrokken. Daar is een goede reden voor, zo schrijft de krant.

“Omdat vanaf nu ook de RSCA Futures hun wedstrijden in 1B afwerken in het Lotto Park, brengen die extra matchen ook extra belasting mee voor de grasmat. De kosten daarvoor zullen vervat zitten in de huurovereenkomst met Union”, klinkt het.