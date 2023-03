🎥 Dante Vanzeir opent zijn rekening in MLS en doet dat in stijl

Dante Vanzeir heeft zijn eerste doelpunt gescoord in de States. Een mooie goal, maar ook een heel belangrijke zege.

Dante Vanzeir ruilde tijdens de wintermercato Union SG in voor New York Red Bulls in de Amerikaanse MLS-competitie. Hij scoorde dit weekend zijn eerste doelpunt.

Dat deed hij in stijl. Vier minuten voor tijd knalde hij een voorzet aan de tweede paal in één tijd binnen. Niet alleen een mooi doelpunt, maar ook een belangrijke. Het leverde New York de overwinning op tegen Columbus (2-1).

Het was de eerste overwinning van het seizoen voor de ploeg van Dante Vanzeir. Momenteel staan de New York Red Bulls op de achtste plaats in de MLS, met vijf punten uit drie wedstrijden.