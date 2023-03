Dante Vanzeir reageert na eerste goal voor nieuwe club, coach is ook onder de indruk

Dante Vanzeir heeft in zijn derde match voor zijn nieuwe club NY Red Bulls gescoord. Ook zijn coach is enthousiast over Vanzeir.

Na een nederlaag en twee keer een gelijkspel heeft NY Red Bulls zijn vierde wedstrijd in het nieuwe MLS-seizoen gewonnen. Dante Vanzeir maakte vijf minuten voor tijd de belangrijke winning goal.

"Het is geweldig. Het is het soort moment waar je altijd op wacht. Ik voelde veel emotie. Ik genoot gewoon van het moment door het doelpunt te vieren", zei Vanzeir bij de kanalen van zijn ploeg.

"Thuis drie punten pakken is voor mij nog steeds het belangrijkste. We hadden het nodig", zei Vanzeir nog. Vanzeir kreeg nog geen basisplaats, maar zijn goal zou daar wel eens verandering in kunnen brengen.

Ook de trainer van NY Red Bulls is enthousiast over Vanzeir. "Hij leidt sommige spelers in verschillende richtingen, hij heeft een goede mobiliteit en aan het eind van de dag weet hij in welke positie hij kan komen om te scoren."