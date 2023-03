Franky Van Der Elst trekt opvallende vergelijking tussen Orban en ex-topper van Club Brugge

Gift Orban speelde zich de voorbije weken in heel Europa in de kijker. Franky Van Der Elst maakt een opvallende vergelijking.

Voor Franky Van Der Elst doet Gift Orban denken aan een ex-topper van Club Brugge. “Hij doet me wat aan Papin denken. Dat directe en egoïstische had die ook”, zegt de analist bij Het Laatste Nieuws over de spits van KAA Gent.

Dat egoïstische vraagt toch een woordje uitleg van Van Der Elst. “Als we met 2-0 wonnen en hij niet gescoord had, was die niet tevreden. Ik geloof dat Orban dat ook wel heeft. Die honger naar goals en hoe hij dat niet wegstopt in zijn houding of zijn manier van voetballen…”

Of Orban daardoor ook ooit de Gouden Bal zal winnen, daar twijfelt Van Der Elst op dit moment wel stevig aan. Toch is zijn entree in het Belgische voetbal eentje die niet snel vergeten zal worden, ook door de andere ploegen.

“Papin kon ook geweldig koppen en dat is bij Orban, die wel een betere linker heeft, nog een beetje een vraagteken. Maar ik vind de manier waarop Orban hier binnenkomt nog spectaculairder”, besluit Van Der Elst.