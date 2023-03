Courtois en De Bruyne zijn absolute wereldtop, maar... 'Tedesco deed Rode Duivels-sterkhouders serieus schrikken tijdens eerdere gesprekken na aanstelling'

De Rode Duivels maken dezer dagen voor het eerst kennis met de werkwijze van Domenico Tedesco. Alhoewel: de oudgedienden zaten eerder al samen met de nieuwe bondscoach.

Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Toby Alderweireld en Axel Witsel hadden eerder al een gesprek met Domenico Tedesco. Toch opvallend: twee van hen beslisten inmiddels om de internationale schoenen aan de haak te hangen.

De boodschap van Tedesco was dan ook héél duidelijk: iedere Rode Duivel kreeg tijdens dat gesprek te horen dat ze niét automatisch zeker zijn van een basisplaats. Volgens Het Nieuwsblad werd die boodschap niét met een uitzondering gebracht.

En dat is toch héél opvallend. Concurrentie is er natuurlijk altijd, maar we kunnen ons voorstellen dat pakweg Thibaut Courtois - voor het merendeel van de voetbalfans wereldwijd dé beste doelman op deze aardbol - toch even schrok van die woordkeuze.