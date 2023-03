Duidelijkheid waarom Antonio Nusa niet in selectie van De Mil zat

Tegen KV Kortrijk haalde Antonio Nusa de wedstrijdselectie niet. Ondertussen is duidelijk waarom dat zo was.

Rik De Mil moest stevig doorselecteren in zijn selectie voor de match tegen KV Kortrijk. Hij gaf enkele pionnen uit de ploeg van Club NXT daardoor een plaatsje. Eén van de opvallende afwezigen was Antonio Nusa.

Blauwzwart communiceerde niet meteen waarop Nusa niet in de selectie zat. Volgens Het Nieuwsblad was hij niet van de partij omdat hij last heeft van een blessure aan de rug. Hoelang hij afwezig zal zijn is momenteel niet duidelijk.

Voor de volgende wedstrijd kan De Mil alvast niet beschikken over Abakar Sylla. Hij liep op bezoek bij KV Kortrijk tegen zijn vijfde gele kaart aan. Daardoor is hij geschorst voor de wedstrijd tegen KV Mechelen, een partij die nu al van moeten is voor blauwzwart wil het alsnog de Champions’ Play-Offs spelen.