Eindelijk aandacht voor 'kleinere clubs'? Deze speler mag het komen uitleggen in Extra Time na stuntzege

Maandagavond, dat is de wekelijkse afspraak met Extra Time. Met een interessante gast deze week toch wel.

Kristof D'Haene is namelijk te gast in Extra Time bij Aster Nzeyemana en Filip Joos aan tafel. Dat nieuws is inmiddels geofficialiseerd.

De Kerel mag een en ander komen uitleggen na een knappe prestatie in eigen huis tegen Club Brugge, met een 1-0 zege.

© photonews

De kapitein van KV Kortrijk moest zelf ziek afhaken bij de rust tegen Club Brugge, maar deed met De Kerels wel een prima zaak in operatie redding.

De voorbije jaren was er vaak kritiek op Extra Time, omdat ze vooral oog en aandacht hebben voor de grote clubs.

Mulder & Van der Elst

Met de komst van Kristof D'Haene zit er ook eens een speler van een 'kleinere club' aan tafel. Een opsteker dus.

Al zal het natuurlijk ook over de crisis bij Club Brugge gaan en nog veel meer zaken. Ook Youri Mulder en Franky Van der Elst schuiven aan.