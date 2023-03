Koorts voor de Champions' Play-offs begint nu echt wel te stijgen en dat heeft een duidelijke reden

Ze komen steeds dichterbij, de Champions' Play-offs. De playoff-koorts begint nu echt wel te stijgen, want al twee van de vier teams die hieraan zullen meedoen zijn bekend.

RC Genk staat al maanden afgezonderd aan de leiding in de Jupiler Pro League. Het is dan ook logisch dat de Genkenaars zich als eerste zeker wisten van een plek in de top 4. Op 25 februari was dat een mathematische zekerheid, nadat Genk KV Oostende met 3-0 opzij had gezet.

Een kleine maand lang is al één Belgisch team zeker geweest van deelname aan de Champions' Play-offs. Daar is nu een tweede ploeg bijgekomen. Union SG is niet enkel genaderd tot op 3 punten van de leider door in eigen huis met 2-1 te winnen van KVM, het heeft zijn eigen ticket ook beet voor de play-offs die de titelstrijd gaan beslissen.

Union kan in de competitie niet meer ingehaald worden door een ploeg die momenteel buiten de top 4 staat. Twee tickets zijn dus al verdeeld, voor de resterende twee moet nog gestreden worden. Antwerp heeft de beste kaarten om er ook eentje te pakken. Gent, Club, Westerlo en (in mindere mate) Standard strijden voor ticket nummer 4.