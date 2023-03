'Lot van Gianni Bruno bij STVV voor volgend seizoen duidelijk'

Met Gianni Bruno heeft STVV er dit seizoen een publiekslieveling beet. De fans zouden hem heel graag aan boord zien voor volgend seizoen.

STVV heeft bijzonder veel werk op de tafel liggen. In de eerste plaats is de club op zoek naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen. Die zou begin april al voorgesteld worden. Maar ook bij de spelers is er heel veel te regelen.

Eén van de spelers die de supporters echt aan boord willen houden is Gianni Bruno. Hij werkte zich dit seizoen op huurbasis van KAA Gent op tot een belangrijke pion, bijzonder geliefd bij de supporters van de Kanaries.

Volgens Het Belang van Limburg kan STVV hem niet aan boord houden. “Helaas moeten we die droom doorprikken. De topschutter opnieuw huren van AA Gent wordt onmogelijk”, klinkt het heel erg duidelijk.

“Ofwel houden de Buffalo's Bruno in de Ghelamco Arena ofwel verkopen ze hem om een deel van zijn hoge transferprijs te recupereren. STVV kan het salaris van Bruno nooit volledig zelf dragen,