Peter Vandenbempt ziet RC Genk nerveuzer worden: "Het is een opeenstapeling"

RC Genk zit in een mindere periode. Ook ziet het de concurrentie steeds dichterbij komen.

In de voorbije wedstrijden pakte RC Genk 6 punten. "Dat is een slecht resultaat", weet Peter Vandenbempt bij Sporza. "Een 1-1 tegen Cercle Brugge is geen slecht resultaat, maar in combinatie met de andere wedstrijden wel."

Genk stond maanden op kop, maar ziet door die mindere reeks de concurrentie dichterbij komen. "Hoe je het draait of keert: maanden op kop in het klassement weegt mentaal", ging Vandenbempt verder.

"Iedereen ziet je door die voorsprong al kampioen, maar net dan gaat Onuachu weg en raakt zijn vervanger Tolu geblesseerd. Publiekslieveling Union ziet het met rasse schreden aanstormen en dat zorgt uiteraard voor nervositeit."

Het is een opeenstapeling van verschillende oorzaken, maar Vandenbempt ziet ook iets positief: "Voor Genk komt de interlandbreak op een goed moment. Zo kan het de hoofden wat vrij maken."