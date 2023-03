🎥 Voorbode van een overstap? Will Still bevestigt geruchten en verklaart voorliefde voor Premier League-club

Aangezien hij ook de Britse nationaliteit heeft, zou het perfect kunnen dat Will Still in de Premier League belandt op een bepaald moment. Zeker nu hij zo veel indruk gemaakt heeft bij Reims.

De reeks van 19 opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag voor Reims is nu wel voorbij, maar dat wist niet uit wat Will Still bij de Franse club neergezet heeft. De 30-jarige coach kreeg daar ook al eens het bezoek van Skysports, dat wel eens wilde weten of hij een voorkeur heeft voor een ploeg in Engeland.

"Ik heb het al eens gezegd in een interview enkele maanden geleden. Ja, de geruchten zijn waar: ik ben een West Ham-fan", zegt Still met een glimlach op zijn gezicht. "Dat is gekomen door mijn vader. Hij was een supporter van West Ham en heeft zich doorheen de familie verdergezet."

Wie weet kan binnenkort dan wel eens een droom uitkomen. Sinds kort doet het gerucht de ronde dat West Ham Still op de radar heeft staan als potentiële nieuwe coach voor volgend seizoen. Dat kon u HIER al lezen. Momenteel zijn de Hammers verwikkeld in een stevig degradatiegevecht: ze staan derdelaatste in de Premier League.