Anderlecht verwacht de jackpot (maar nog niet deze zomer): "Gaat heel grote toekomst tegemoet"

Als er u op dit moment gevraagd zou worden wie de meest bepalende doelman in de Jupiler Pro League is, zou u dan Simon Mignolet antwoorden? De voorbije drie jaar was daar geen twijfel over, maar nu zou er toch discussie zijn, want Bart Verbruggen speelt op bijzonder hoog niveau.

Verbruggen staat erin sinds Brian Riemer overnam en lijkt gewoon elke week beter te worden. Je had die strafschoppenreeks tegen Ludogorets, maar dan moest de wedstrijd tegen Villarreal nog komen. En vier dagen later hield hij zijn ploeg ook nog eens recht in Leuven.

Want Tamari had daar twee reuzengrote kansen, maar telkens vond hij Bart 'De Muur' Verbruggen op zijn weg. "Ik heb er nog weinig woorden voor", zei Brian Riemer. "Hij is outstanding'. Hij lijkt wel al 300 wedstrijden gespeeld te hebben. Hij is zo kalm in zijn beslissingen..."

En toch... Verbruggen heeft nog maar 25 wedstrijden op het hoogste niveau achter zijn naam bij Anderlecht. Daarnaast speelde hij er nog 13 bij de RSCA Futures. Dat hij na zo weinig matchen geselecteerd werd voor Oranje wil natuurlijk ook wel iets zeggen.

Van 750.000 euro naar...?

Op Transfermarkt ligt zijn marktwaarde nog op 750.000 euro, maar de laatste update dateert van 2 november 2022. We zijn benieuwd om te zien hoeveel dat zal zijn aan het einde van de maand, als Transfermarkt de nieuwe waardes bekend maakt.

Want Verbruggen is alles waar een moderne coach naar verlangt: heel sterk op zijn lijn, goed in het uitkomen en dan nog eens sterk met de voeten. "Het is een extra man in de opbouw", bevestigt Riemer. "Het maakt het moeilijker voor de tegenstander om tegen ons te pressen. Hij heeft een heel mooie toekomst."

Die ligt wellicht in een topcompetitie aangezien de Premier League-ploegen hem nu al in het oog houden. Anderlecht wil hem nog minstens één seizoen houden. Maar wat als ze daar straks met de jackpot komen aandraven? Maar voor minder dan 10 miljoen gaan ze hem niet laten vertrekken. En mogelijk drijft hij die prijs de komende maanden nog op.