Bart Verbruggen reageert na zijn fenomenaal stuntwerk bij Anderlecht op interesse van topclubs uit Premier League

Bart Verbruggen (20) is echt wel een sensatie onder de lat bij Anderlecht. In die mate dat topclubs uit de Premier League hem zelfs zouden zien zitten.

Volgens Engelse media zouden Liverpool en Manchester United al geïnteresseerd zijn om hem volgend seizoen in te lijven. Anderlecht houdt hem liefst nog wat langer en wil sowieso minstens 10 miljoen euro voor hem op tafel gelegd zien.

De Nederlandse doelman blijft nuchter bij de belangstelling van die toch wel gerenommeerde clubs. "Ik lees niet zoveel, maar soms krijg je wel eens een berichtje doorgestuurd. Het is leuk als het goed gaat", reageert Verbruggen bij De Telegraaf.

Groot aandeel

Die interesse is een vervolg van zijn knappe prestaties in Europa, want zijn aandeel was wel groot in enkele kwalificaties. "Het is ook leuk dat we met Anderlecht tegen AZ moeten in de Conference League. Dan speel ik ook eens een officieel duel in Nederland.

Wie weet ontpopt hij zich nog eens tot strafschopspecialist, zoals tegen Ludogorets. "Ik weet niet of het een specialiteit van mij is. Maar ik stopte er ook een tijdens een bekerduel met Lierse."