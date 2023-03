Bondscoach toverde al verrassing uit zijn hoed, plots een kersverse 19-jarige Rode Duivel: "Héél gegeerd in de winter"

Nog voor zijn eerste interland als bondscoach is er sprake van een eerste verrassing. Want de 19-jarige Bakayoko was niet meteen getipt als potentiële vervanger van Doku.

Toch haalde Domenico Tedesco Johan Bakayoko bij de selectie van de Rode Duivels. Wat is er al over deze jonge speler geweten? Een vraag waar Gilles De Bilde voor VTM antwoord op tracht te bieden. "Hij is iemand die héél gegeerd was in de winter", weet de ex-international.

"Ze hebben hem niet laten gaan bij PSV. Ze willen hem zelf houden, omdat ze heel veel potentieel in die jongen zien. Hij is iemand die als flankaanvaller stilaan zijn strepen aan het verdienen is bij PSV en daar meer en meer titularis is geworden. Nu krijgt hij de kans van de bondscoach om zich te tonen bij de nationale ploeg."

Verjongingskuur

Zijn selectie past ook in de verjongingskuur die nu toch op gang aan het komen is bij de Rode Duivels. "Of hij speelminuten zal krijgen, zal nog moeten blijken. Maar het is iemand met potentieel en een toekomst. Ook weer een jonge gast die erbij komt."