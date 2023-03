Jupiler schiet noodlijdende cafébazen die deurwaarder mogen verwachten te hulp en gaat naar volgend seizoen toe nog verder

Vanaf volgende week zullen vele cafébazen een bezoek krijgen van een deurwaarder als ze de extra abonnementskosten om de Jupiler Pro League uit te zenden niet willen betalen. Dat initiatief van Eleven wordt nu gecounterd door sponsor Jupiler, dat de cafébazen te hulp schiet.

Jupiler wil een deel van de abonnementskosten terugbetalen de komende twee maanden. Dat doen ze met een actie. Voor iedere 25cl Jupiler of Jupiler 0,0% die in april en mei besteld wordt in de horeca, op matchdagen van de Jupiler Pro League, zal Jupiler 25 eurocent sponsoren aan het café.

Op deze manier hoopt Jupiler de cafés die de wedstrijden uitzenden te steunen en ervoor te zorgen dat zij de abonnementskosten kunnen blijven betalen. Voor volgend seizoen is Jupiler in overleg met verschillende partijen om een algemene korting op de abonnementskosten te kunnen geven.

"Voetbal is de meest populaire sport in België en Jupiler staat al decennialang aan de zijde van de trouwe voetbalsupporter. Daarom willen we iets doen voor de bars die het Belgisch voetbal uitzenden", aldus Josse Peremans, marketing director bij Jupiler.

"Door middel van deze actie willen we onze steun tonen aan de horecasector en tegelijkertijd ervoor zorgen dat voetbalfans kunnen genieten van de wedstrijden in hun favoriete bar."

De actie is geldig voor alle bars in België die Jupiler serveren en die werken met het TaDa-platform, het vroegere BEES-platform. Bars kunnen zich inschrijven op het platform en op die manier genieten van deze promotie tot het einde van dit voetbalseizoen. Consumenten bestellen dan simpelweg hun Jupiler via een QR-code, en Jupiler doet de rest. Alle info over deze actie is te vinden op Horecasupport.