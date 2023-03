De transferflops in de Serie A zijn bekend en dit ziet er niet goed uit voor een aantal Belgen

Er zijn een aantal Belgen actief in de Serie A. Sommigen doen het goed, maar er zijn er andere die door het ijs zakken.

La Gazzetta dello Sport heeft na driekwart seizoen in de Serie A een evaluatie gemaakt van de transfers van afgelopen zomer. Ze hebben voornamelijk de transferflops in de kijker gezet. Allereerst het goede nieuws. Er staat geen Belg op de eerste plaats. Die is voor Paul Pogba weggelegd. De Fransman kwam omwille van blessures en disciplinaire redenen nauwelijks in actie voor Juventus.

Wie dat er nog in de lijst voorkomt is Romelu Lukaku. De aanvaller van Inter Milaan wordt gehuurd van Chelsea, maar kon dit seizoen niet overtuigen. Hij kwam nog maar 15 keer in actie en kon daarin driemaal scoren. Te weinig voor een aanvaller die voor 8 miljoen euro wordt gehuurd.

De twee andere Belgen in de lijst zijn eigendom van AC Milan. Charles De Ketelaere vindt voorlopig zijn draai niet in de modestad. De aanvallende middenvelder kwam afgelopen zomer over van Club Brugge. Hij krijgt speelkansen (namelijk 31 keer in actie), maar kon daarin maar één assist optekenen.

Hetzelfde geldt voor Divock Origi. De aanvaller die vorige zomer transfervrij van Liverpool werd opgenomen kan zich moeilijk in de ploeg knokken. Hij moet het vooral stellen met invalbeurten en kwam 25 keer in actie. Daarin kwam hij amper tweemaal tot scoren.