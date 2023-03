Eeuwige rivalen in financiële slechte papieren krijgen goed nieuws van de Licentiecommissie

Het is altijd bang afwachten tot clubs hun beslissing van de licentiecommissie krijgen. Vooral als deze het financieel moeilijk hebben. Deze twee clubs kunnen al naar de toekomst kijken.

Er was eerder op de dag al goed nieuws voor twee clubs uit de top 4. Dat kan u HIER lezen. Nu zijn er nog twee die in hun kielzog volgen.

Volgens journalist Kjell Doms hebben zowel Anderlecht als Standard positief nieuws gekregen van de licentiecommissie. Beide clubs krijgen hun licentie voor de Jupiler Pro League voor volgend seizoen en kunnen opgelucht ademhalen.

De eeuwige rivalen kennen beide de nodige financiële problemen en kunnen nu opgelucht ademhalen en zich richten op het sportieve. Standard is nog niet volledig uitgeschakeld voor een plek in de Champions Play-Off al hebben ze dit wel niet meer in eigen handen.

Voor Anderlecht gaat het nog knokken worden om in de Europe Play-Offs te geraken. Het minimum voor een club met het palmares van Anderlecht.