Makelaar ziet Standardspeler deze zomer al vertrekken: "Interessante mercato"

Standard liet enkele weken geleden Cihan Canak een nieuw contract tekenen. Hij ligt tot 2026 onder contract bij de Rouches.

Cihan Canak is onder trainer Ronny Deila een vaste waarde geworden bij Standard. Hij komt vaak van de bank, maar speelde wel al 26 wedstrijden mee. Dat deed Standard beslissen om hem een nieuw contract aan te bieden. Hij tekende tot 2026 op Sclessin, maar het ziet er naar uit dat hij deze zomer al de club zal verlaten.

Canak nam immers Federico Pastorello, de vroegere makelaar van Romelu Lukaku, onder de arm om hem voor te stellen bij heel wat ploegen. “Hij staat in de belangstelling van veel clubs. Hier in Italië hebben veel clubs al naar hem geïnformeerd”, zegt Pastorello bij Tuttomercatoweb. “Hij is gewild in Europa. Ik verwacht een interessante mercato voor hem, tenzij hij besluit nog een jaar in Luik te blijven voordat hij een stap zet.”

Volgens Transfermarkt ligt de waarde van Canak momenteel al op vier miljoen euro, maar dat zal zeker nog oplopen. Zeker als hij nog een extra seizoen kan blijven op Sclessin.