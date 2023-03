Analist verwacht veel van nieuwkomer Rode Duivels: "Hij kan het allemaal"

We zijn nog maar een paar dagen verder sinds Roméo Lavia voor het eerst werd opgeroepen, maar iedereen heeft al geloof in hem. Zijn seizoen bij Southampton schenkt iedereen enorm vertrouwen in hem.

Zo ook aan Eric Van Meir. De analist ziet in hem de verdedigende middenvelder van de Rode Duivels voor de komende tien jaar en langer. De 19-jarige zijn kwaliteiten zijn dan ook immens. Van Meir somt op: “Hij is een voetballende middenvelder, leest het spel uitstekend, is explosief én is sterk in de duels - ook al is hij lichamelijk gezien misschien niet het prototype van een ‘zes’", zegt hij bij HLN. "Inschatting. Interceptie. Vooruit spelen. Hij kan het allemaal. Een gemeten pass tussen de lijnen geven, is zijn specialiteit. Je ziet dat Roméo veel geleerd heeft door mee te trainen met de A-ploeg van Manchester City.”