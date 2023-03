Vanhaezebrouck legt uit: "Ik ben verbaasd, maar over Kortrijk kan je dat ook zeggen"

KAA Gent heeft een belangrijke zege gepakt tegen KAS Eupen, maar de strijd zal zowel bovenaan als onderaan nog heel hevig worden. Dat beseft ook Hein Vanhaezebrouck.

Hein Vanhaezebrouck was duidelijk na de 3-0 zege tegen KAS Eupen: "Qua kansen is het een verdiende overwinning. We hadden meer mogelijkheden."

"Maar ik denk niet dat het niveauverschil van die aard was dat het 3-0 had moeten zijn. Dat is misschien een overdreven uitslag, zoals ook mijn collega Still zei."

© photonews

De degradatiestrijd zou nog wel eens heel boeiend kunnen worden. Kortrijk, Eupen, Zulte Waregem en Oostende strijden om twee plaatsen, Seraing lijkt uitgeteld.

"We speelden tegen een tegenstander die absoluut niet dood is en mits wat meeval in een veel betere situatie had kunnen staan."

Degradatiestrijd

"Dit Eupen? Ik ben verbaasd dat ze nog aan het vechten zijn om het behoud, maar over Kortrijk kan je hetzelfde zeggen."

"Het is een moeilijke competitie bij ons, maar als er drie uitmoeten zullen er toch drie uitmoeten. Het zal nog knokken zijn voor hen, net zoals het voor ons nog knokken zal zijn vooraan."