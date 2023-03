🎥 Argentinië viert zijn helden: een magisch moment en een nieuw record voor Messi

Het was een magisch moment en er hing een schitterende sfeer in het Monumental. 3 maanden na hun succes op het WK waren de Argentijnen terug voor hun fans voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen Panama.

Het was de gelegenheid om getuige te zijn van Lionel Messi's 800e doelpunt uit zijn carrière. La Pulga scoorde een prachtige vrije trap helemaal aan het einde van de wedstrijd. Daarvoor had Thiago Almada de score al geopend.

Naast die wedstrijd vierden de wereldkampioenen de titel in een schitterende ambiance. Zo'n 83.000 mensen waren aanwezig.

