Geloof bij Zulte Waregem in redding is er nog: "Op dit moment de ideale keuze"

Zulte Waregem gaat de komende vier weken nog hard moeten werken als ze in 1A willen blijven. De vijftiende plek is wel slechts drie punten verwijderd en het gelijkspel tegen Standard gaf hen vertrouwen.

Met het nieuwe trainersduo Frederik D'Hollander en Davy De fauw is er wel duidelijkheid. "Frederik en Davy zijn geen onbekenden voor ons. Frederik is gekend bij de jonge mannen, als beloftencoach", aldus Timothy Derijck in KVW.

"Met Davy speelde ik nog samen, dat geldt ook voor Vossen, Vormer… Je weet wat je aan elkaar hebt. Zij zijn op dit moment de meest ideale keuze. Er gaat natuurlijk maar één ding mee gepaard en dat is punten halen.”

Derijck heeft nog geloof in de redding. Al hebben ze zelf al veel punten laten liggen."Onze concurrenten falen, maar wij ook. Misschien hebben we te weinig gepakt, maar we wonnen ook twee keer van Anderlecht. Op het einde van het seizoen zal alles wel in evenwicht zijn. Soms krijg je wat te veel, soms wat te weinig.”