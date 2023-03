Luca Oyen verrast door bijzonder nieuws: "Dat zou een mooie afsluiter zijn"

Acht maanden zat Luca Oyen bij KRC Genk aan de kant nadat hij een kruisbandletsel opliep. Nu staat hij sterker dan ooit klaar.

Het waren moeilijke tijden voor Luca Oyen. Op 24 juli scheurde hij de voorste kruisband van zijn linkerknie af. Het hield hem acht maanden van de velden. Toch bleef de club in hem geloven, want tijdens zijn revalidatie werd het contract verlengd tot 2027. Een bijzondere troost was wel dat zijn ploeg het zeer goed doet.

Daarbij is er echter ook een keerzijde van de medaille, want het zal niet gemakkelijk worden voor Oyen om zijn plaatsje in het elftal te veroveren. Speelminuten zijn echter wel noodzakelijk als hij in juni mee op het EK voor beloften wil staan.

“Stap voor stap zullen we er wel geraken. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder zal gaan: eerst minuten maken bij Jong Genk of meteen in de A-ploeg”, vertelt Oyen aan Het Belang van Limburg over zijn rentree.

Jacky Mathijssen is alvast vragende partij om Oyen mee te nemen naar het EK met de nationale U21. “Is dat zo? Dat heb ik niet meegekregen. Dat EK is in juni, zeker? Drie maanden nog. Dat zou inderdaad een mooie afsluiter zijn van dit seizoen.”