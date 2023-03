Degryse lyrisch na prestatie Rode Duivels: "Wat hij doet is onwaarschijnlijk" en "Genot om naar te kijken"

De Rode Duivels begonnen met een stevige overwinning aan hun EK-kwalificatiecampagne. Door de 0-3 in Zweden is er al een ferme stap gezet richting top-2 in de groep en kwalificatie voor dat EK in Duitsland.

"Of we al geplaatst zijn voor het EK? Normaal gezien wel. Dit geeft de burger wel moed. Deze nieuwe groep geeft hoop, toont nieuw leven", aldus Marc Degryse in zijn analyse bij VTM.

"Alle jongens die nieuw zijn, die hebben het goed gedaan. Het was een mix tussen ervaring en jonge mannen. Courtois, De Bruyne en Lukaku en daarrond jonge gasten met veel goesting."

"Lukaku was en is heel belangrijk voor de Rode Duivels. Met wat meer wedstrijdritme was hij tegen Kroatië ook al de grote matchwinnaar geweest."

"71 doelpunten voor de nationale ploeg? Dat is onwaarschijnlijk. Maar hij werd goed bediend. Lukebakio was een genot om naar te kijken het eerste uur en zijn vervanger Bakayoko deed het ook goed."

Keuzes

"De keuzes van Tedesco zijn geslaagd, al is er nog werk aan. Er zijn nog jongens op zoek naar de combinaties, maar dit is veelbelovend."

"Je eerste match met 0-3 winnen is geweldig, al was Zweden zwak - dat moeten we ook zeggen", aldus Degryse vol lof.