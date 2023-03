Duidelijke taal: "Toernooi mislukt als we EK 2024 niet winnen"

De kwalificaties voor Euro 2024 in Duitsland zijn nog maar net begonnen maar de ambities zijn voor sommigen al heel duidelijk.

Kwalificeren voor de grote toernooien is wat eenvoudiger als vroeger aangezien de eerste twee uit elke kwalificatiegroep. In groep C zullen dat wellicht kleppers Italië en Engeland zijn. Op de eerste speeldag troffen de grootheden elkaar in Napels en won Engeland met 1-2 van de regerende Europese kampioen.

"Als we het EK in 2024 niet winnen, is het toernooi mislukt", reageerde verdediger Harry Maguire na de overwinning in Italië vastberaden. "We zijn al dichtbij geweest en het voelt voor mij dat het nu tijd is om te winnen", klinkt het.

Maguire is onder Southgate een certitude centraal achterin de defensie van Engeland. Bij Manchester United wordt hij dit seizoen echter vaak op de bank gelaten door trainer Erik Ten Hag. "Het was lastig het voorbije seizoen maar ik heb me wel bewezen onder Southgate. Ondertussen heb ik 50 caps en ben ik de best scorende verdediger, ik heb niets te bewzijen om mijn plaats hier te rechtvaardigen", besloot hij.