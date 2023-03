Johan Boskamp ziet frivole Rode Duivels: "En de beste van allemaal ontbrak nog"

Johan Boskamp heeft duidelijk genoten van de Rode Duivels. Dat was wat anders dan wat er bij Nederland gebeurde.

Geen kip curry bij de Rode Duivels. De troepen van Domenico Tedesco pakten Zweden in met 0-3. Ook analist Johan Boskamp genoot duidelijk van de partij van de Rode Duivels.

“Op rechts was het smullen geblazen met de individuele acties van Lukebakio. Een ontdekking, net als Bakayoko die uitstekend inviel. Het is duidelijk dat Tedesco het veld graag breed wil houden door te kiezen voor zuivere flankaanvallers”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Want voor de Nederlander was er nog een belangrijke pion niet van de partij. “En dan ontbrak Jérémy Doku nog, in mijn ogen de beste van ze allemaal. Daar zit dus zeker muziek in. Ook Theate was goed, ja. Net als Faes en Onana. De jonge honden hebben zich allemaal getoond.”

Boskamp hoopt dat Tedesco dinsdag tegen Duitsland nog wat andere jongens een kans geeft, al zal dat een volledig andere wedstrijd worden. “Het zou leuk zijn om nog een paar andere jongens aan het werk te zien. Lavia op het middenveld, een basisplaats voor Bakayoko, of Openda samen met Lukaku in de spits. Anderzijds zou ik ook niet te veel veranderen. Laat Theate en Faes hun goede prestatie maar bevestigen tegen een sterkere tegenstander.”