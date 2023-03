Aster Vranckx heel erg duidelijk over Jonge Duivels: "We beseffen dat maar al te goed"

De Belgische beloften stomen zich klaar voor het EK beloften. Dat wordt komende zomer gehouden en de verwachtingen zijn hoog.

Heel wat vaste pionnen zijn er niet bij bij de beloften, maar wie er is kan ook heel wat brengen. Bij de boeiende namen ook Aster Vranckx, die bij AC Milan wacht op de grote kans om door te breken in Italië.

Bij de Jonge Duivels is hij zelfs aanvoerder. “Het EK is dan ook heel belangrijk voor mij”, vertelt hij bij Sporza. “Voor iedereen in onze groep, trouwens. We beseffen dat er geen volgende kans meer komt. We moeten het nú doen als we naar de Olympische Spelen willen.”

De formule werkt ontzettend goed. “Want onze groep vindt elkaar uitstekend op het veld. Ook de mentaliteit is top. Iedereen wil werken en winnen - dat voel je zelfs tijdens wedstrijdjes op training. Dat heb je nodig om ver te geraken in een toernooi.”

En Vranckx zorgt zelf ook voor de nodige druk. “We gaan om te winnen. Dat ik de lat hoog leg? Je hebt een slechte mentaliteit als je lager zou mikken. We hebben de kwaliteiten om Europees kampioen te worden.”