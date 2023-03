Patrick Goots over Rode Duivel: "Niet volledig afschrijven, maar zijn dagen zijn geteld"

Domenico Tedesco voorzag in zijn selectie geen plaats voor Axel Witsel. Voor de speler van Atletico Madrid staat de deur wel op een kier.

Het mag duidelijk zijn dat Domenico Tedesco spelers kiest voor zijn Rode Duivels die op dit moment goed in vorm zitten. Axel Witsel zit meer op de bank dan hem lief is bij Atletico Madrid en uiteindelijk kostte dat hem een selectie.

Toch liet Tedesco nog een gaatje om Witsel later opnieuw op te vissen bij de Rode Duivels. “Vanwege eventuele blessures in een selectie kan je hem niet volledig afschrijven, maar ik denk wel dat de dagen van Witsel op het Duivelse middenveld geteld zijn. Witsel speelt bij Atlético Madrid ook al geregeld centraal achterin”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Amadou Onana deed het goed zonder meer tegen Zweden, een bevestiging van wat hij op het WK in Qatar al toonde. “Sterk van postuur, heel veel loopvermogen, altijd vooruit denken. Kortom: het type middenvelder dat elke coach kan gebruiken. Op zijn 21ste is er nog een geweldige groeimarge in deze rol. Met zijn goede voeten kan hij zelfs een rij hoger spelen, ook omdat Tedesco met Orel Mangala en Roméo Lavia nog alternatieven achter de hand houdt.”